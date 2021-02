Weer geen live passie dit jaar? Online meezingversie in de maak vanuit Zwolle

VIDEO Blauwe Handjes vloeien ook rijkelijk op digitaal Zwols carnaval in coronatijd: ‘Ze werken desinfecte­rend’

15 februari Ook dit jaar gaat carnaval in Sassendonk door, zij het in online vorm. Enthousiaste Zwolse carnavalisten organiseerden zondag de liveshow Sassendonk in je Honk, waarbij de Blauwe Handjes, hét traditionele carnavalsdrankje in Zwolle, rijkelijk vloeit. ,,Carnaval is een levenswijze.”