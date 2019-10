Weer groei voor Zwolse hogeschool Windesheim; zes procent meer eerstejaars

Overvaller bloemen­zaak Zwolle sloeg ‘per ongeluk het engeltje van zijn schouder’

13:34 Aangespoord door een ‘duiveltje op zijn schouder’ pleegde een 35-jarige man in mei een overval op een bloemenzaak in de Zwolse wijk Assendorp. Voor de rechtbank hoorde de man dat justitie hem 30 maanden in de cel wil hebben, waarvan half jaar voorwaardelijk.