Wéér is sloop van de 'vleermuisboerderij' op de N35 uitgesteld

video Tribune bij de nieuwe busbrug: met je neus bovenop inrijden van duizend ton staal

9:40 De nieuwe busverbinding in Zwolle wordt komend weekend over het spoor gereden. Vandaag is begonnen met het opvijzelen van de nieuwe brug. Dat is het op hoogte brengen van de verbinding waarover straks bussen van de ene naar de andere kant van het station rijden.