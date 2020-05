Wéér valt een man een jong meisje lastig in Zwolle, politie neemt het ‘zeer serieus’

De politie in Zwolle is opnieuw op zoek naar een man die een jong meisje heeft lastiggevallen. Dit gebeurde zaterdagmiddag in de wijk AA-Landen. ,,We nemen dit zeer serieus’’, zegt een woordvoerder.

De 9-jarige dochter van Linda Van ’t Veen kwam zaterdag overstuur thuis nadat een onbekende man haar had willen meenemen in zijn auto. Dat gebeurde aan de Fivel. ,,Ze was rozenblaadjes aan het plukken, want ze wilde parfum maken’’, zegt Van 't Veen. ,,Er stopte een auto naast haar met daarin een man met een mondkapje op. ,,Hij wilde haar vastpakken en vroeg of ze met hem mee ging’’.

Quote Mijn dochter is geen prater, langzaam kwam het verhaal eruit Linda van ‘t Veen , Zwolle

Het meisje vluchtte meteen naar een vriendin die in de buurt woont. De auto keerde om en reed weg richting Rijnlaan, aldus Van 't Veen. ,,Samen met haar vriendin kwam mijn dochter thuis. Ze is geen prater, langzaam kwam het verhaal eruit. Ze was in paniek en was bang om te gaan slapen. ‘Straks komt hij bij mij op school’, zei ze.’’ Van 't Veen heeft dezelfde dag nog aangifte gedaan.

,,We nemen het zeer serieus, we gaan er niet vanuit dat het verzonnen is’’, zegt een politiewoordvoerder. De zaak is in onderzoek. ,,We hopen dat er camerabeelden zijn die we kunnen bekijken’’.

Onrust

Niet voor het eerst dit jaar stapt een bezorgde ouder in Zwolle naar de politie omdat een man zijn of haar dochter heeft lastiggevallen. In april kwamen er meldingen binnen uit Holtenbroek en Stadshagen, waar een man in een auto zich vervelend gedroeg tegenover meisjes van rond de 10 jaar. Dit zorgde voor onrust in deze wijken, reden voor de politie om de zaak aan te kaarten op social media.