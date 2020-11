Weer verdenking fraude bij biodieselproducent Kampen, peperdure Porsches in beslag genomen

Biden of Trump? In de Amerikaan­se plaatsen Borculo, Zutphen en Zwolle weten ze het wel

3 november Als het aan de inwoners van Zutphen, Zwolle en Borculo ligt, is Donald Trump ook de komende vier jaar president van de Verenigde Staten. En ze hebben wel degelijk een vinger in de pap, want de kiezers van Zwolle in Louisiana en van Borculo en Zutphen in Michigan gaan vandaag óók naar de stembus.