Weerplaza: dagen van 20 graden kunnen we vanaf nu vergeten

De temperatuur gaat de komende tijd wat zakken, wat normaal is voor de tijd van het jaar. We hoeven geen stormachtig weer of temperaturen van onder de 10 graden te verwachten, maar veel dagen boven de 20 graden zitten er niet tussen. ,,Kans is niet heel groot, tot midden volgende week in ieder geval niet", zegt Marco Verhoef. De komende 2 weken moeten we het doen met temperaturen die variëren tussen 17 en 18 graden Celsius. De echte koude dagen laten nog wel even op zich wachten geeft de weerman aan.