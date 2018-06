Weg vandaag open: brede N35 zegen voor De Mol

De vierbaans N35 tussen Zwolle en Wijthmen gaat vandaag over de hele breedte open voor het verkeer.

Henry en Mariëtta Teusink vormen de vijfde generatie van de familie die al een kleine tweehonderd jaar café-restaurant De Mol langs de N35 in eigendom heeft. De verkeersdrukte op het voormalige 'karrenspoor' is van alle tijden, weten ze.

Lint van auto's

Henry Teusink ziet vanuit zijn restaurant annex zalencentrum vrijwel dagelijks hoe het lint van auto's zich traag aaneenrijgt op de N35. ,,Met name in de ochtend- en avondspits staat het hier altijd vast. Dat is al zo sinds de jaren tachtig en het werd steeds erger.'' Of het hen klanten kostte, is moeilijk te meten, zegt Teusink. ,,Maar het is geen aantrekkelijk idee als je hier wilt komen eten en de kans loopt dat je in de file komt te staan. Ik denk dat dat heel wat mensen heeft weerhouden.''

Optimistisch

Ze zijn optimistisch van aard: ,,We zijn er altijd van uitgegaan dat het probleem ooit zou worden aangepakt'' In die stellige overtuiging investeerden ze vijf jaar geleden nog fors in het tweehonderd jaar oude etablissement. Er werd een vrijwel compleet nieuw gebouw neergezet, inclusief een veel grotere parkeerplaats. ,,Ook omdat we zagen dat de wereld veranderde. Het bestedingspatroon verschoof, er kwam meer vraag naar zalenverhuur. Daar hebben we op ingespeeld,''

Toen de kogel ruim twee jaar geleden door de kerk ging, brak er alsnog een spannende tijd aan. ,,We waren blij dat er eindelijk iets gebeurde, maar zagen ook wel op tegen de tijd die komen ging, met alle afsluitingen en omleidingen. Om klanten op de hoogte te houden, zijn we heel actief geworden op sociale media.''

Dipje

De klandizie liet in die periode wel eens een dipje zien, maar mede door hun positieve instelling kwamen ze deze periode goed door. Slechts op één moment werd Teusink 'een beetje pissig'. ,,Ik heb Rijkswaterstaat gevraagd of ze tijdens de werkzaamheden de bereikbaarheid van onze zaak met borden wilden aangeven. Dat weigerden ze, omdat we niet pal aan de provinciale weg lagen. Dan is het moeilijk om bij de officiële start je gezicht in de plooi te houden.''