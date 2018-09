Weg weer vrij na ongeluk op A28 bij Zwolle, file richting Noorden opgelost

Bezorger neemt verpakking direct weer mee in Zwolle, als test

17:10 Een pakketbezorger die na het afleveren van het pakketje aan de voordeur de verpakking van het product direct weer meeneemt. In de regio Zwolle is het de komende twee maanden iets wat je gaat zien. PostNL is hier vandaag namelijk samen met sportwinkel FuturumShop uit Apeldoorn begonnen met een proef waarbij deze verpakkingen worden hergebruikt.