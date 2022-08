Wegen in Berkum tijdelijk afgesloten vanwege hardloopwedstrijd door Zwolse wijk

met video Voor dikdoene­rij is geen plek op de drafbaan Emmeloord: gewoon bier, braadworst en ‘paardjes spelen’

De speaker heeft er zin in vandaag. De eerste race op de draf- en renbaan Emmeloord is van start gegaan. Hij dreunt een lijst van pikeurs en hun drafpaarden op. Naarmate de finish dichterbij komt, zweept hij het publiek op. Als de winnaar over de finish gaat, juicht het publiek onder de oude overkapping. De kop is eraf op deze woensdagmiddag. De zon schijnt, er wordt bier gedronken, en er wordt gegokt. Of zoals de liefhebbers het zelf zeggen: er wordt ‘met paardjes gespeeld’.

