Wegen Zwolse belangen mee in de stem van de Zwollenaren?

Zwollenaar (44) gearres­teerd na grote wapen­vondst: mogelijk ook betrokken bij moord op Henk Wolters

16 maart Een half jaar na de grote wapenvondst op het landgoed Schellerberg in Zwolle heeft de politie een 44-jarige Zwollenaar gearresteerd op verdenking van wapenbezit en handel. Ook wordt onderzocht of hij betrokken was bij de moord op Henk Wolters. Een geweer bij de gevonden wapenvoorraad was immers gebruikt voor de liquidatie.