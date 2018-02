Weggeefhoek Zwolle is grootste van Nederland

Met hun stichting Buiten de Boot wonnen Eline van 't Noordende (41) en Johan Baankreis (47) vorig jaar de Vrijwilligersprijs van Overijssel. Ze helpen mensen met geldsores die net te veel inkomen hebben om bij de voedselbank aan te kloppen. Zeventig adressen staan er op het lijstje van Johan, die dagelijks brood en andere boodschappen rondbrengt. Soms springen de tranen hem in de ogen. Vooral als er kinderen in het spel zijn. ,,Dan rent Johan drie keer zo hard, dan vliegt-ie bijna,'' zegt Eline.

Armoedegrens

Maar ze doen meer. Samen zijn ze ook de drijvende krachten achter de Weggeefhoek Zwolle, die is uitgegroeid tot de grootste van Nederland. Dat 'succes' heeft volgens hen alles te maken met de vele inwoners die rond de armoedegrens zitten. ,,En daar proberen we dus iets aan te doen,'' zegt Johan.

Koelkast

Het is heel eenvoudig: je kan lid worden van hun besloten groep op Facebook en via een berichtje gratis iets aanbieden. Van koelkast, stapelbed tot kinderfiets; alles komt voorbij. Andere leden kunnen reageren.Degene die iets weggeeft, bepaalt wie de gelukkige wordt. Soms wordt er geloot, anderen kijken vooral 'of iemand het goed kan gebruiken', vertelt Johan. Daar houdt-ie zelf ook van. ,,Maar iedereen mag reageren. Je hoeft niet in geldnood te zitten.''

Misbruik

Soms maken mensen misbruik van andermans goedheid. ,,We doen ook onderzoek hoor. Je kan aan 't profiel op Facebook vaak al zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Ik zoek ook wel op Marktplaats, want sommigen halen iets op en zetten het dan te koop. In zo'n geval stoppen we het lidmaatschap,'' vertelt Johan.

Aanhangwagen

Ze hebben de 'hoek' niet zelf opgericht, maar het beheer is uiteindelijk bij hen terechtgekomen. Juist de combinatie met hun stichting is perfect. Johan leent 'als het echt nodig is' een aanhangwagen om bij iemand in nood een bed of wasmachine te brengen. Overigens geeft hij alle eer aan Eline, want die is beheerder van de groep en beoordeelt alle berichten en reacties. ,,Ik krijg ook veel vragen via privéberichtjes. Mensen zijn soms boos over hoe de procedure gaat. De spelregels zijn niet moeilijk, maar mensen blijven mensen hè,'' vertelt ze.

Herkend