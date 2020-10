Wegpiraat waant zich alleen op de wereld en ziet politie over het hoofd bij Zwolle

De politie Oost-Nederland kwam de man op het spoor op de A50 bij Hattem. De verkeersovertredingen stapelden zich in rap tempo op, zo valt te lezen op Facebook-pagina van de politie. De bestuurder reed 141 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur was toe gestaan.



Ook haalde de man twee keer rechts in én slingerde hij over vier rijstroken heen en weer. Als klap op de vuurpijl schoot de bestuurder van de linkerbaan plots naar de uitvoegstrook zonder ook maar richting aan te geven.