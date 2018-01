Wehkamp krijgt tweede distributiecentrum in Zwolle

E-commerce

Wehkamp heeft naar eigen zeggen ruimte nodig om aan de vraag van klanten te voldoen. Het is een 'volledig geautomatiseerd e-commerce centrum'. Het vastgoed is in handen van WDP. Samen met Wehkamp wordt veertig miljoen euro in de nieuwbouw geïnvesteerd.

Pickstations

De uitbreiding binnen het magazijn is al begonnen. Dat groeit van 450.000 naar 525.000 opslaglocaties. Het aantal pickstations (de plek waar bestellingen worden ingepakt) groeit van 24 naar 28. Wehkamp heeft ook een distributiecentrum in Maurik. Als de nieuwbouw in Zwolle klaar is, beschikt het bedrijf in Nederland over ruim 135.000 vierkanten meter magazijncapaciteit. in Nederland.