Wehkamp laat klant betalen voor retourzending: ‘Geweldig dat zo’n grote onlinespeler voorbeeld geeft’

Actiegroe­pen tegen Lelystad Airport op ramkoers met kabinet, klacht bij Europese Commissie

Het ministerie van Infrastructuur moet de stikstofuitstoot van de luchtvaart in Nederland volledig in beeld brengen. Nu is alleen de uitstoot onder 900 meter bekend, terwijl dat maar een klein deel van het totaal is. SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) heeft een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie.