‘Wehkamp women’ scoren met wereldhit van Billy Joel

Wehkamp scoort momenteel met het nummer ‘She’s always a woman’. De bewerkte wereldhit van Billy Joel wordt gezongen door elf vrouwen en dient ter ondersteuning van een nieuwe tv-commercial. Het online warenhuis uit Zwolle heeft inmiddels een langere, nieuwe versie laten opnemen en uitgebracht. Want: ,,De vraag is enorm.’’

Hoeveel vraag is er naar het nummer?

Wehkamp-woordvoorster Jennita van Herrikhuijzen: ,,Ik kan geen exacte aantallen geven, maar ik merk aan reacties op social media, met name via twitter, dat we een gevoelige snaar hebben geraakt. Omdat onze versie van ‘She’s always a woman’ onder de commercial slechts een minuut lang is, hebben we besloten een volledige interpretatie van het nummer opnieuw te laten opnemen en uitbrengen. Het is gratis te downloaden, als cadeautje voor onze klanten.’’

Zijn jullie verrast door het succes?

,,Dit hadden we niet verwacht. De release van de commercial was eind maart, sindsdien krijgen we iedere dag vragen naar dit nummer van Billy Joel. Via social media, maar ook via klantenservice. Ik denk het bepaalde emoties oproept in combinatie met de beelden in de commercial.’’

Welke precies?

,,We krijgen veel reacties als: ‘Bedankt. Eindelijk normale vrouwen’. Er is een positieve tendens richting meer realistische uitingen. Dat was ook onze insteek. De campagne én het nummer zijn dan een ode aan de kracht en vastberadenheid van álle vrouwen.’’

Door wie wordt jullie versie van Billy Joels lied gezongen?

,,Door elf vrouwen die op verzoek van onze agency een nieuwe, langere versie hebben opgenomen van ‘She’s always a woman’.’’

Gaan deze Wehkamp-women de wereld veroveren?

,,Zo ver is het nog niet, maar vanuit de Nederlandse markt is er enorm veel vraag naar onze versie.’’

Eerst het Ziggo Dome, dan maar?

,,De elf vrouwen hebben zich verenigd onder de artiestennaam Nous, maar of zij daadwerkelijk gaan optreden, durf ik niet te zeggen. Daarvoor is het nog iets te prematuur.’’

Heeft Billy Joel zelf al gereageerd?

,,Nog niet.’’