Wehkamp Zwolle verhuist naar verzamelkantoor aan Burg Roelenweg: minder vierkante meters nodig

Geen bewijs: vrijspraak voor vermeende chauffeur moordpo­ging Zwolse drugsoor­log in 2016

15 juni Julian M. is vrijgesproken voor betrokkenheid bij een moordpoging in Zwolle in 2016. Er is onvoldoende bewijs dat hij de auto bestuurde van waaruit Abas M. op twee Zwolse broers schoot. In 2019 volgde een andere moordpoging door Abas M., opnieuw vanuit een auto. De chauffeur van die auto is wel veroordeeld: Jaemy P. hoeft niet meer de cel in, want zat al lang genoeg in voorarrest. De moordpogingen hadden te maken met de Zwolse drugsoorlog.