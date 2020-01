Weilanden, voetbalvelden, plantsoenen, plantvakken: alles wordt beter dankzij worm en ‘wondermiddel’ bokashi

Bokashi is misschien wel het beste voorbeeld van circulair afvalbeheer: the circle of life. Van blad-, maai- en snoeiafval naar voedsel voor de bodem. Haal het afval door de hakselaar, voeg er mineralen en oergesteente aan toe, laat het acht tot tien weken onder een zeiltje fermenteren: et voilá. Uitstrooien over weilanden, plantsoenen of voetbalvelden. Voer voor wormen.