Weinig berouw bij Zwollenaar die meisjes ronselde via Instagram

De 21-jarige Zwollenaar Jarish K. benaderde minderjarige meisjes via Instagram zodat ze hun lichamen voor seks zouden aanbieden. Om hun welzijn bekommerde hij zich niet, zei hij dinsdag in zijn strafzaak. ,,Ze wilden dit zelf.’’

Rustig, alsof hij een schoolklas binnenkomt, sloft de net 21-jarige Jarish K. uit Zwolle de rechtszaal binnen. Op de bankjes achter hem zitten veel mensen die willen horen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Vooral ouders en slachtoffers uit vele delen van het land wonen de zitting in Zwolle bij.

Want hoe komt een dan 19- of 20-jarige man op het idee om meisjes in de leeftijd van 12 tot 15 jaar via Instagram te benaderen met de vraag of ze zijn hoertje willen zijn? ,,Ik heb het ze niet verplicht of zo’', reageert K. op een vraag als deze, schijnbaar onverschillig. Een deskundige die hem onderzocht, merkte al een gebrek aan empathie op. Als de voorzitter hem vraagt of hij zich ook maar een moment om een van de 8 slachtoffers bekommerd heeft, antwoordt hij ontkennend. Als de officier van justitie voorleest dat zij hem schuldig acht aan mensenhandel, het seksueel uitbuiten van minderjarige meisjes en het plegen van ontucht door ze voor de camera seksuele handelingen te laten verrichten, kijkt hij schijnbaar onverstoorbaar voor zich uit.

Naaktfoto's

De man zag er geen problemen in deze meisjes ‘te helpen’ om naaktfoto’s te plaatsen of zichzelf te laten verkopen. ‘Vijf euro voor een foto, 15 voor een filmpje en voor 300 euro ben ik voor jou’, moesten ze aan hun Instagram-profiel toevoegen. Hij wilde dat ze benadrukten dat ze maar 12 jaar oud waren. De geldstroom liep via hem. Geen van de meisjes heeft ooit een cent van hem gehad. Niet hun welzijn maar het geld stond centraal, erkent hij mompelend. ,,Ik ben impulsief’’, zegt hij de voorzitter, als die hem vraagt hoe het kan dat hij twee weken na zijn veroordeling in december 2017 het eerste meisje benadert.

Hij is dan al veroordeeld tot 300 dagen cel voorwaardelijk voor een soortgelijk zedendelict. Dagen die hij nu alsnog uit moet zitten, vindt het OM. Tegen de reclassering heeft hij het in de periodieke gesprekken na die veroordeling luchtig over muziek en zijn hobby’s. Maar thuis achter de computer dwingt hij jonge meisjes hun lichamen te verkopen. Van dwang was geen sprake, zegt hij. Toch benaderde hij ze aanvankelijk door zich voor te doen als een meisje. ,,Dit komt eerder berekenend dan impulsief over’', zegt de voorzitter. K. ziet ook wel in dat een behandeling noodzakelijk is. ,,ik zit hier niet voor niets voor de tweede keer.’'

Op de verhalen van de slachtoffers wil hij absoluut niet reageren. Een van de meisjes stapt naar voren en doet, achter een tafeltje op een paar meter afstand van K., haar verhaal. De verdachte kijkt haar niet aan. ,,Mijn hele leven is verwoest door alles wat je mij hebt aangedaan. Ik heb meerdere keren gepoogd mezelf van kant te maken.”