Weinig meldingen voor brandweer daags na de storm

De meldingen betreffen het gebied van IJsselland én de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, omdat die gebruik maken van een gezamenlijke meldkamer. ,,Als mensen ons bellen of we willen komen kijken, maken we eerst een risico-analyse. Hangt een tak over een weg los, dan komen we die weghalen met onze hoogwerker, maar is het ergens op particulier terrein dan zal iemand toch echt zelf een hovenier moeten inschakelen of overleggen met de gemeente."