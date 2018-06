Weinig meldingen, wel vragen over overlast Milligerplas in Zwolle

Egeltje gered van verlaten meerkoeten­nest in Zwolse Willems­vaart

13:16 Hoe die er beland is, is vooralsnog een raadsel, maar midden op de Willemsvaart in Zwolle, op een verlaten meerkoetennest zat maandagavond een egeltje. De Dierenambulance Zwolle wist het beestje met kunst- en vliegwerk te redden, meldt de hulpverlenersinstantie op haar website.