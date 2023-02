Weinig zon maar wel een grotendeels droog carnavalsweekend in onze regio, behalve in de late uurtjes

Dalfsen houdt tonnen over aan opvang, gemeente in gesprek over verlenging van locaties: ‘Blijft nodig’

Tegenover 3,8 miljoen euro aan rijksbijdragen staat 3 miljoen euro aan kosten in 2022 voor de opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïners in Dalfsen. De laatste groep zorgt voor het surplus van 772.000 euro. De gemeente wil de opvang op camping Het Tolhuis en in hotel Hof van Dalfsen verlengen, want de landelijke vraag om opvangplekken neemt dit jaar waarschijnlijk toe.