Weken in de file op de A1 (en met een beetje pech ook op de A28). Dit is waarom

VIDEO The Voice Kids-droom van Benthe (12) uit Zwolle valt in duigen door schandaal: ‘Maar ooit ga ik door Amerika touren’

De The Voice-droom van Benthe Wortelboer (12) uit Zwolle is vooralsnog in duigen gevallen. Door de recente gebeurtenissen bij The Voice ziet ze ‘haar’ al opgenomen seizoen mogelijk helemaal niet terug op tv. Sinds vorige week mag ze van RTL iets zeggen over haar deelname. ,,Mijn droom om ooit door Amerika te touren blijft.”

11 februari