Wekenlang komen en gaan van vrachtwagens voor graafwerk bij station Zwolle

Verkeersregelaars zijn vanaf dat moment elke dag aanwezig om de transporten in goede banen te leiden. Ze zijn present bij de in- en uitgang van het bouwterrein maar ook bij de Parkschool aan de Westerlaan op de tijden dat de school begint en uitgaat.

Doeken

Vanaf maandag 2 december begint er graafwerk op het terrein, maar dat is dan nog enkel binnen de hekken. Dat is bedoeld om apparatuur te verwijderen die in de grond is aangebracht voor het aanleggen van de gellaag. Mogelijk wordt er ook in de avonduren doorgewerkt. Om de overlast te beperken werkt de aannemer met doeken die op de hekken gehangen worden aan de kant van de Terborchstraat en de Oosterlaan.