Welk prachtig Zwols plekje hoort thuis op witte doek?

Zwols filmcollectief Marmerijn Films is op zoek naar de ‘parel van Zwolle’. Voor een nieuwe film, die in november wordt opgenomen, zoekt het trio onontdekte plekjes in Zwolle. Producent Ferdi Çelik schakelt daarvoor de hulp van Zwollenaren zelf in. „Het lijkt ons gaaf om Zwolle te vereeuwigen op het witte doek.”

Het Zwolse filmcollectief wil geïnspireerd raken uit onverwachte hoek. Çelik :„We zijn zelf al aan het nadenken geweest, er zijn genoeg mooie plekjes. Maar we zijn juist op zoek naar plekken die wij zelf niet kennen. Dit kan een schuurtje zijn bij iemand in de achtertuin, een oude boerderij, een woonboot in de Zwolse gracht of een weggestopt snoepwinkeltje in de Wipstrik.”

4 awards

Marmermijn Films bestaat slechts een jaar, maar maakt nu al furore in het alternatieve filmcircuit. De eerste film Inbreuk viel tijdens het 48 Hour Festival in Leeuwarden vorig jaar in de prijzen en op het 48 Hour Film Festival Nijmegen, afgelopen voorjaar, deed het Zwolse trio dit dunnetjes over. Toen met de film Verkocht! Die in de Zwolse binnenstad werd opgenomen. 'Zwolle' ging er vandoor met vier awards en zes nominaties.

Competitie

Quote We willen het Zwolse filmland­schap op de kaart zetten Filmmaker Ferdi Çelik Een 48 Hour Film is een competitie waarin filmteams binnen 48 uur een korte film van zeven minuten moeten maken. Vooraf is niet bekend waar deze over moet gaan. Er zijn drie verplichte elementen die in de film moeten worden verwerkt; een personage, een zin en een attribuut. Het enige dat van te voren wordt geregeld is de cast, de filmcrew, de locatie, logistiek en financiering.

Het zal de laatste keer zijn dat Marmermijn Films meedoet aan een 48 hour film project. Dit keer tijdens het Noordelijk Film Festival van 2 tot 4 november. „In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met andere filmplannen”, zegt Çelik. Wat dat precies is kan hij nog niet zeggen. De ambities zijn in ieder geval hoog. „We willen het Zwolse filmlandschap op de kaart zetten.”