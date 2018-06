Welke flitspaal in de regio pakt de meeste hardrijders?

Automobilisten zijn door een flitspaal op de N303, de Harderwijkerstraatweg in Putten het meest geflitst in de wijde regio. Maar liefst 8423 mensen waren daar het haasje in de eerste maanden van 2018. In Zwolle maak je het meeste kans langs een flitspaal te komen: de twaalf palen hebben gezamenlijk 16.732 keer een kenteken vastgelegd.

Gelderland spant wel de kroon: er werden 122.949 mensen beboet via een automatische flitspaal, tegen 48.989 in Overijssel en 17.756 in Flevoland. Bovendien is de mobiele radar in opmars: in de eerste vier maanden van 2018 werden in Oost-Nederland 91.743 bonnen via verplaatsbare radars uitgeschreven.

Het zijn de vaste flitspalen die het meeste geld opleveren voor de overheid. De meeste staan in Zwolle, en daarmee is Zwolle als gemeente de koploper met de meest uitgeschreven boetes. De palen op de Zwartewaterallee en de IJsselallee leveren de schatkist het meest op.

De beide palen op de N50 bij Kampen zijn goed voor 8616 boetes, en wie in de gemeente Hardenberg door De Krim komt, moet ook uitkijken: 4808 mensen reden daar te hard. In Wilp en Voorst sjeesden 5569 voertuigen langs een flitspaal. De Jachtlaan in Apeldoorn is ook een beruchte: 3794 mensen reden daar toch harder dan 50. Door de paal op N345 in Zutphen hebben 2744 mensen een enveloppe op de mat gevonden. In de polder zijn de palen bij Zeewolde goed voor 6210 boetes in de eerste vier maanden.