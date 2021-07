Welke rol had Patrick bij autobranden Zwolse drugsoorlog? ‘Ik stond onder druk van Enes’

Zwollenaar H. (25) heeft in het najaar van 2019 wat uit te praten met Enes. Van het een komt het ander en in de nacht van 5 op 6 november staat Patrick benzine te tanken in een colafles. ,,Hij had me een wapen laten zien. Ik voelde me lichtelijk onder druk gezet om met hem mee te gaan. Hij liet mij de benzine betalen, met de smoes dat zijn pinpas het niet deed’’, verklaart H. donderdagochtend voor de rechtbank in Zwolle.