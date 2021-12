Welke tip heb jij voor ouders na vervroegen van kerstvakantie?

UPDATE Auto eindigt op zijkant in de berm bij afrit A50 Heerde: bestuurder neemt de benen

Een automobilist die aan het begin van de avond met diens voertuig op de A50 bij afrit Heerde van de weg raakte is ervandoor gegaan. De auto was op de zijkant in de berm terechtgekomen. Toen de hulpdiensten arriveerden was van de bestuurder geen spoor.

13 december