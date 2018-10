Welkom in Zwolle (en daar hoort Paleis Het Loo in Apeldoorn bij!)

Meer dan honderd touroperators uit negen landen worden in een reclamevideo enthousiast gemaakt om Van Goghs te komen bekijken in Kröller-Müller, bij Zwolle. Of een duik te nemen in ‘onze rijke koninklijke geschiedenis' in Paleis Het Loo, bij Zwolle.

Had het niet beter ‘A special welcome to Kampen’ kunnen heten?