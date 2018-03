Begraafplaats Kranenburg in Zwolle wordt wellicht uitgebreid met een natuurbegraafplaats. Het plan daarvoor komt van de gezamenlijke gebruikers van het complex. Volgens hen is er veel vraag naar begraven in de vrije natuur zonder traditionele grafstenen, maar hooguit met een markering van natuurlijk materiaal.

De initiatiefnemers hebben een perceel van drie hectare op het oog dat volgens het gemeentelijke Masterplan Kranenburg al bestempeld was als uitbreiding van de bestaande begraafplaats. Het gaat om het (deels agrarische) gebied tussen de toegangsweg en de sportvelden aan de Haersterveerweg. Het is de bedoeling dat in fases geschikt te maken voor natuurbegraven en het begraven van (biologisch afbreekbare) urnen.

Voor altijd

Wat er straks precies wel en niet mag op het beoogde terrein moet nog verder uitgewerkt worden, zegt woordvoerder Wilma Voortman van afscheids- en gedenkpark Kranenburg. Een mogelijkheid is in elk geval wel dat de graven 'voor altijd' uitgegeven worden. ,,Er zijn meerdere natuurbegraafplaatsen waarbij het terrein als het vol is teruggegeven wordt aan de natuur.''

Volgens Voortman zou dit de eerste natuurbegraafplaats van Overijssel kunnen worden. Veel plannen voor dergelijke begraafplaatsen ketsen af op bezwaren, maar zij verwacht dat dat in Zwolle niet gebeurt. ,,Dit gebied is al bestemd als begraafplaats. Wij willen het uiteindelijk verduurzamen en zo extra natuur toevoegen aan de stad. Dat is een andere insteek dan een stuk natuur bestemmen tot begraafplaats.''

Vooroverleg