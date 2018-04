Welstand: 'opbouw woonboot kan niet op deze plek'

Woonbootbewoner Mark Wessels dacht met het nieuwe ontwerp voor zijn woonark aan de Schuttevaerkade aan alle voorwaarden van de gemeente te voldoen. Maar de welstandscommissie zette er donderdagmiddag een streep doorheen. Er is geen sprake van een schip met oorspronkelijke opbouw en dat kan volgens de regels niet in deze binnenstadhaven.

Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Schuttevaerkade, Ronald van Vliet, reageerde opgetogen op het welstandsadvies. De bewoners gruwen van de huidige opbouw op de voormalige baggerschuit, die volgens hen buiten alle proporties is en niet past binnen de gemeentelijke kaders die gelden. Ze stapten onlangs naar de rechter om daarin hun gelijk te halen.

Verkeerd getoetst

De rechter bepaalde onlangs in een tussenuitspraak dat de gemeente verkeerd had getoetst. Het nieuwe ontwerp diende aan de regels uit de ligplaatsverordening getoetst te worden, volgens nieuwe regels die per 1 januari gelden. En niet aan de welstandsverordening, zoals was gebeurd.

En daardoor viel het besluit nu anders uit voor Wessels. Lid van de welstandscommissie Roel Bos was voor de beoordeling ingevlogen door de commissie. Hij is een antieke schependeskundige van Het Oversticht. Hij kon op basis van de bepalingen in de ligplaatsverordening maar tot één conclusie komen. ,,De ligplaatsverordening wil dat de schuit in oorspronkelijke staat is. En dan concludeer ik: deze opbouw kan niet in deze haven.''

Het advies van de welstandscommissie gaat nu naar het college van burgemeester en wethouders. Ook de rechter zal zich erover buigen.

Teleurgesteld

Boot-eigenaar Wessels reageerde teleurgesteld. ,,Bizar dat je na 2,5 jaar te horen krijgt dat het schip niet aangepast had mogen worden. Dan had ik het na aankoop net zo goed naar de sloop kunnen brengen.'' Want aanpassing van de baggerschuit was hoe dan ook nodig om hem bewoonbaar te krijgen. ,,De komende weken ga ik me beraden. Ik ga in overleg met de gemeente.''