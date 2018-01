Welzorg kan meedoen in nieuwe aanbesteding Zwolle

Dit zei wethouder Eefke Meijerink gisteravond tijdens een debat over de toekomst van deze dienstverlening in Zwolle. Wel gaf ze aan dat de gemeente resultaten uit het verleden mee wil nemen in de aanbesteding. Dit zou Welzorg alsnog buitenspel kunnen zetten.

Mopperen

Zwolse gemeenteraadsleden mopperden gisteravond over de 'drama's' met Welzorg, maar wezen ook op de rol van de gemeente, die te gemakkelijk prijs boven kwaliteit zou hebben verkozen. ,,Dat wil ik met kracht ontkennen. Dat is niet gedaan", reageerde Meijerink. Volgens haar is de keuze om met twee aanbieders te gaan werken, wel beter dan de huidige vorm. ,,Maar de garantie dat Welzorg niet mee mag doen, kan ik niet geven. Je kunt een partij niet uitsluiten." Ze wil wel dat 'kwaliteiten uit het verleden' meegenomen worden in de aanbesteding, maar dat is volgens de PvdA-wethouder niet eenvoudig. Dit heeft onder meer te maken met verschillende criteria die gemeenten hanteren en hoe aanbieders daarmee omgaan. ,,Het is arbeidsintensief om dat goed te doen, maar we gaan dat doen en betrekken in de aanbesteding." De nieuwe aanbieders moeten voor de zomer bekend zijn.