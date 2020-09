Wereldberoemde architect Libeskind mag zich uitleven op Zwols atelier. ‘Het wordt iconisch’, zegt kunstenaar Ronald Westerhuis

De man/vrouw-mix in de PI Zwolle: ‘Vrouwen brengen andere dynamiek met zich mee’

11 september Meer vrouwen naar de top, het wordt met de komst van het vrouwenquotum een steeds hardere eis. Maar hoe doen bedrijven het in onze regio? Zijn het nog steeds mannenbolwerken? Hoe rekenen zij af met ouderwetse opvattingen? Blijft het bij mooie woorden of...? Deze week in gesprek met Eelke Meijer, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Zwolle.