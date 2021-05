Wereldberoemde White House Rat van Banksy geveild voor 380.000 euro in Zwolle

Chauffeur drive-by shooting Zwolse drugsoor­log: ‘Reed eerst langs huis andere concurren­ten’

14:33 Was Emin Y. in oktober 2019 het enige doelwit van een liquidatiepoging in Zwolle? Chauffeur Jaemy P. van de gebruikte auto verklaart dat hij even voor de schietpartij met vermeende schutter Abas M. langs het huis van twee andere concurrerende drugsdealers reed. P. hoorde woensdag vijf jaar cel tegen zich eisen voor zijn rol in de Zwolse drugsoorlog.