Wereldtop darts in 2019 opnieuw naar IJsselhallen Zwolle

Hakenkruis­van­daal Zwolle op beeld vastgelegd

17:40 Een van de mensen die vorig weekeinde in Zwolle met graffiti hakenkruizen heeft geklad, is op beeld vastgelegd. De politie beschikt over de beelden en gaat die intern verspreiden. Zo hoopt men de dader in de kraag te vatten. Wordt de dader niet herkend, dan worden de beelden mogelijk openbaar gemaakt.