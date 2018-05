Wereldtoppers naar Zwolse Halve Marathon

Captain Kuipers trok Zwols No Surrender-lid uit goot

9:50 Het 50-jarige No Surrender-lid uit Zwolle dat verdacht wordt van onder meer diefstal met geweld en afpersing, was ooit gevierd ondernemer in de Overijsselse stad. Hij raakte door drugs aan lager wal, maar werd door No Surrender-captain Henk Kuipers uit Emmen uit de goot getrokken en in huis gehaald. Dit zei zijn advocaat tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in Assen.