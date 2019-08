Wereldwijd minder trucks besteld: flexkrachten Scania Zwolle de dupe

Scania Production in Zwolle gaat minder vrachtwagens maken en huurt daardoor minder flexkrachten in. Aantallen wil de truckbouwer nog niet noemen. Vakbond FNV is verrast, want het ging juist zo goed.

Volgens Scania-woordvoerster Nicolien Vrielink is wereldwijd minder vraag naar trucks. Economen wijten dat aan onzekerheid over handelsoorlogen en de Brexit. Het is een lichte daling, maar wel een die voelbaar is op de werkvloer. In de bewoording van Vrielink: ,,Er moet wereldwijd geherbalanceerd worden en dat onderzoek duurt even. We hebben een flexibele schil voor op- en afschalen.’’

Leveringsproblemen

En dan speelt er nog iets. In het afgelopen jaar liep de truckbouwer achterstand op door leveringsproblemen. Dat had te maken met de bouw van een nieuw type vrachtwagen, waarvoor niet alle onderdelen op tijd kwamen. Vervolgens werd er in Zwolle ook nog gestaakt, vanwege een nieuwe cao. Het bedrijf raakte achter op schema. Maar inmiddels is alles ingehaald, laat Vrielinkk weten. ,,Dit betekent een lager productieniveau en dus inderdaad minder medewerkers.’’ Volgens de woordvoerster gaat de locatie Zwolle ‘terug naar de normale situatie’.

Amper een maand geleden kwam Scania nog met juichende cijfers over het eerste half jaar. Het Zweedse bedrijf claimde eind juli marktleider te zijn geworden in Europa. Dan gaat het om zware trucks. Met 19,4 procent aandeel is het DAF voorbij gestreefd. Maar ook het Eindhovense bedrijf zag de productie al gestaag dalen, van 254 naar 200 trucks per dag. Eveneens een gevolg van de gevoelige wereldeconomie.

Beursgenoteerd

Bij Scania in Zwolle werken ongeveer 2400 mensen, verdeeld over twee productielijnen. Samen maakten zij tot voor kort ongeveer 180 trucks per dag. Scania-werknemers hebben deze week aan de Stentor laten weten dat het bedrijf voor de zomer al met 300 mensen minder is gaan werken. Na de zomer zouden er nog eens 200 tot 400 flexkrachten uit moeten. Het is onduidelijk of dat klopt. Het bedrijf laat er vooralsnog niets over los. Vrielink: ,,Nee daar kan ik nog geen aantallen aan hangen. Die zijn nog niet bekend. En productieaantallen mogen we ook niet meer communiceren sinds we beursgenoteerd zijn.’’

FNV verrast