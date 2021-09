Wereldwijde boekrelease Bob Marley in Zwolse radiostudio

Auteur Martijn Huisman werkte tien jaar aan het boek, dat zelfs aandacht krijgt in de krant Jamaica Observer . Het boek behandelt de impact van Marley & the Wailers tot in alle uithoeken van de wereld. Zwollenaar, radio-presentator en reggea fan Niek Hofman krijgt de eer om het eerste boek, waarvan slechts 500 exemplaren zijn gedrukt, in ontvangst te nemen.

Huisman spreekt van een uit de hand gelopen project. ,,Toen ik tien jaar terug tijdens mijn studie in Tokyo de invloed van Marley en de Wailers ontdekte, rezen er meer en meer vragen over hoe het toch kwam dat hun muziek daar, in zo’n verre uithoek van de wereld en zoveel jaar later, nog zo van betekenis kon zijn.” Het is zijn tweede boek over Marley. Het eerste boek, Babylon by bus, gaat over de Nederlandse tour van Marley & the Wailers in de jaren zeventig.