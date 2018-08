Werk aan de weg én PEC-PSV: files op de A28 rond Zwolle

video Bert uit Zwolle kan dankzij Tielbeke gratis per truck naar zieke zus in Spanje

24 augustus Gratis per vrachtwagen naar zijn zieke zus in Spanje. Voor Bert Emmens uit Zwolle gaat die wens in vervulling. Dankzij de ludieke 'All you need is love'-actie van transportbedrijf Tielbeke sluit Bert zijn zus straks na anderhalf jaar weer in de armen. Samen met chauffeur Marcel Rodijk reist hij naar het warme zuiden.