Werk aan ‘foute vloer’ Windesheim is mega-operatie

Wat de operatie gaat kosten en wie hiervoor opdraait, kan bestuursvoorzitter Henk Hagoort nog niet zeggen. ,,Er komt nog een heel traject aan van aansprakelijkheid, garanties, kosten en verantwoordelijkheden. Daar zijn we ons terdege van bewust maar daar zijn we nu nog niet mee bezig. We richten ons nu eerst op de continuïteit van het onderwijs.’’

Scheuren

Die druk is hoger dan volgens de nieuwe norm van het ministerie is toegestaan. Die nieuwe norm is er gekomen na de instorting van de parkeergarage in Eindhoven. Ook is gebleken dat op bepaalde plekken in het gebouw de hechting tussen de dekplaat en de later gestort betonvloer niet overal voldoende is. Er zijn geen echter geen scheuren in de vloeren, blijkt uit het onderzoek.