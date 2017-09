Werk aan verzakte Zwolse kade uitgesteld

Er is 350 kuub aan rotsstenen nodig om de wand op z'n plaats te houden. Een direct gevaar is er niet, verzekert woordvoerder Klaas Jansen. ,,Dat het vandaag stormt is een toevallige bijkomstigheid. We houden het prima in de gaten.''

De stenen worden morgenochtend in het water gestort. Het werk gaat mogelijk de hele dag duren, zegt Jansen. Een aannemer uit Genemuiden levert die stenen aan per schip. De damwand is al zeker vijftig jaar oud. De oorzaak van het verzakken is nog onbekend.