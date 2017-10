Werknemer reist tijdelijk gratis naar Zwolle en Kampen

Het doel van de actie is om minder werknemers met de auto naar hun werk in Zwolle of Kampen te laten reizen. Betrokken overheden steken flink wat geld in het project Beter Benutten om dichtslibbende wegen in de toekomst te voorkomen. De 'OV-probeerkaart' is voor werknemers die minimaal 10 kilometer in de auto rijden, voordat ze bij hun werk arriveren. Een maand lang mogen zij met de bus, trein en ov-fiets naar hun werk reizen. Het maximale reisbedrag is 300 euro.