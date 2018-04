Werknemers Office Depot Zwolle eisen betere ontslagvergoeding

De stemming onder de vijftig werknemers, gekleed in rode jassen, was vanmiddag gespannen. Zij ontvingen hun grote baas op het parkeerterrein voor het distributiecentrum. Geen van de medewerkers durfde commentaar aan de krant te geven uit angst voor nadelige gevolgen. Hun werk wordt overgenomen door een distributiecentrum in Duitsland.

,,De medewerkers zijn boos omdat het Office Depot hen nu vrij goedkoop afkoopt. Ook missen ze de waardering voor het werk dat ze de afgelopen jaren hebben verzet", zegt Marian Beldsnijder, FNV-bestuurder Handel. ,,De sluiting komt als een verrassing voor de medewerkers. Eind van het jaar kregen ze een winstuitkering en een paar maanden later horen mensen dat de tent sluit."

Vergoeding

Office Depot biedt de wettelijk vastgestelde transitievergoeding, maar de bonden zien dat graag verdubbeld worden. ,,Stel dat het opgebouwde bedrag 5000 euro is, dan willen wij 10.000 euro", zegt Beldsnijder. ,,De financiële compensatie is nodig voor het pensioen.''

De vakbondsvrouw heeft er weinig vertrouwen in dat er een beter sociaal plan komt. ,,Meneer Borghouts lijkt niet van plan ons nog een keer uit te nodigen. Wij gaan wel de druk opvoeren. Hoe we dat gaan doen, bespreken we met de leden."

Goede kanten