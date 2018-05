Werknemers Scania zijn overwerk zat: 'mensen in ploegendienst altijd de dupe'

Druppel die de emmer deed overlopen was dat veel werknemers plotseling op pinksterzaterdag stonden ingepland om te werken, terwijl ze juist een lang weekend met gezin op het programma hadden staan. De FNV kwam daarop direct in actie. ,,Het overwerk krijgt hier een veel te structureel karakter", zegt Marijn van der Gaag, woordvoerder van FNV. ,,We zouden met Scania een gesprek hebben over oplossingen, maar dat hebben ze gecanceld. En prompt overwerk op de zaterdag voor Pinksteren aangekondigd. Toen sloeg de vlam in de pan."

Petitie

Het resulteerde in een petitie, en die werd door 1600 van de 2000 medewerkers ondertekend. De hele lijst is vanmiddag door het personeel aangeboden bij Grube, die ze voor het kantoor aan de Russenweg onder applaus in ontvangst nam. En zich daarna richtte tot de menigte. ,,Jullie mogen van mij aannemen dat we er alles aan doen de situatie ten goede te keren. Wij realiseren ons dat het zwaar is in de avonden en op zaterdag te werken. Maar op dit moment zien we geen andere mogelijkheid. Wel wordt koortsachtig gewerkt om tot een normale situatie te komen."