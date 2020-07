Werkstraf en rijontzegging geëist voor aanrijden verkeersregelaar bij Deltion College

Stiller asfalt, isolatieon­der­zoek en geluids­scher­men voor ruim 150 woningen in Gelderland en Overijssel

13:19 Rijkswaterstaat is bezig met de aanpak van geluidshinder van rijkswegen in de buurt van woningen. In totaal komen 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor de maatregelen. Voor circa 150 woningen zijn de eerste plannen nu bekend. De bewoners zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld.