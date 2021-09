Werkstraf voor ‘kapitein’ die maar blijft trommelen: ‘Het is mijn lust, mijn leven!’

Paceshif­ters wil met nieuwe plaat weer volop rocken: ‘Geen zitconcer­ten meer voor ons’

8 september In rap tempo verschijnt de ene na de andere plaat van Zwolse bodem, van Rico tot Bertolf. Ze willen of kunnen niet langer wachten, al is het spelen van ‘echte’ liveshows nog altijd niet zeker. Zo ook Paceshifters, een live-band pur sang, die met hun vijfde studioalbum beter willen aansluiten op streamingdiensten als Spotify. Bandlid Seb Dokman over een nieuwe plaat die al bijna twee jaar oud is.