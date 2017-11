Werkstraf voor slaan en omduwen verkeersregelaar geëist

Flevoland vindt uitstel verbreding N50 'ontoelaatbaar'

12:08 Het is 'ontoelaatbaar' dat de N50 bij Kampen uiterlijk in 2023 is verbreed. Dat vindt Provinciale Staten van Flevoland. Een oproep van de SGP om te pleiten voor voltooiing van de werkzaamheden in 2021 kreeg steun van alle partijen.