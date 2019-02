Werkstraffen geëist voor 80.000 euro aan fraude met uitkering in Zwolle: ‘Allemaal toeval’

Het was ‘toeval’ dat een 40-jarige Zwollenaar telkens in het huis van zijn 38-jarige partner te zien was. Het Openbaar Ministerie meent dat het stel ten onrechte meer dan 80.000 euro aan uitkering kreeg omdat ze stiekem toch samenwoonden.

Maandenlang werd de woning in Stadshagen in de gaten gehouden. Na een vechtpartij in de straat viel het de wijkagent op dat Willem de V. er de deur opende terwijl hij zich had laten uitschrijven. In de observatieperiode stond zijn auto voor de deur, was hij er erg vaak en straalde zijn telefoon consequent een mast aan dichtbij de woning.

Telefoon uitgeleend

Allemaal toeval, zeiden De V. en de 38-jarige uitkeringstrekker Louise H. ,,Als ik er voor mijn kinderen wil zijn, dan ben ik er voor ze’', herhaalde De V. enkele malen. Hij kon zijn auto daar beter kwijt, zijn telefoon had hij aan zijn zoontje uitgeleend. En De V. was er ,,omdat ik overspannen was’', voegde H. toe. Zij werkt niet en met de inkomsten van Willem kwamen ze niet rond. Dus gingen ze uit elkaar. Toch had hij een flinke som opzij gezet om een Mercedes ter waarde van 50.000 euro aan te schaffen. ,,Dat ding is 17.500 euro waard. De wagen zit vol deuken’', reageerde hij verontwaardigd. De vakantie samen in Spanje werd aanvankelijk door H. ontkend, maar de foto’s op Facebook spraken boekdelen.

‘Huisvuil’ naar buiten

Tussen 2012 en 2018 woonden ze wel samen, terwijl H. dat niet aan de gemeente had opgegeven, zei de officier van justitie. Volgens het OM pleegde de vrouw uitkeringsfraude en profiteerde De V. ervan. De officier eiste een werkstraf van 200 uur tegen H. en 100 uur tegen De V. Opvallend was dat vrijwel direct na hun aanhouding familieleden naar de woning reden en er met vele tassen weer naar buiten kwamen. Huisvuil, zei De V. erover. Advocaat Jantina Rump benadrukte dat het bij ‘reizigers’ (woonwagenbewoners) gewoon is dat als je voor elkaar kiest, je je leven lang bij elkaar blijft. Dus ze moesten de schijn ophouden. Daarom leek het wellicht dat ze samenwoonden.