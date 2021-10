Werkzaamheden aan vloeren en dak van rechtbank Zwolle gestart

Een aannemer is begonnen met het versterken van twee vloeren en het dak van de nieuwbouw van de rechtbank in Zwolle. Delen van de vierde en de vijfde verdieping zijn sinds begin 2018 uit voorzorg niet in gebruik, nadat een parkeergarage in Eindhoven in 2017 instortte. De vloerconstructie die in die parkeergarage gebruikt was, is ook in de Zwolse rechtbank gebruikt.