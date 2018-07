Werkzaamheden rond station Zwolle, geen koffie te krijgen

Asbest in tuinen na schuur­brand Zwol­le-Zuid

12:47 Zes omwonenden van de korte, felle schuurbrand in Zwolle-Zuid mogen nog niet hun tuin in. Bij de brand aan de Ministerlaan is gisteren asbest vrijgekomen en de betreffende tuinen moeten nog worden ontsmet. Andere tuintjes en de openbare weg zijn gisteravond en vannacht schoongemaakt.