Westerling waakt over oude boerderijen in Westenholte (en is nog lang niet klaar met zijn onderzoek in Zwolle)

Emile Ratelband: ‘Prins Tsjakka is vrijdag in Zwolle en staat zaterdag op de praalwagen in Sassendonk!’

19:11 Emile Ratelband (70) meldt zich vrijdag in Zwolle om zijn taken als Prins Tsjakka van De Sassenbonkers te vervullen. Dat meldt de positiviteitsgoeroe aan deze krant. Volgens het Openbaar Ministerie staat het ‘de 70-jarige man die dinsdag in Utrecht na verhoor is heengezonden’ vrij om carnaval te vieren. Ratelbands vriend, horecaondernemer Hendrik Karabagias, is blij dat ‘zijn prins’ naar Sassendonk komt, zoals Zwolle heet tijdens carnaval.